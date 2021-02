Il s'agit du tout premier tournoi féminin de beach-volley au Qatar. Lundi, la paire vedette allemande Karla Borger/Julia Sude avait annoncé son intention de boycotter le tournoi en raison de l'interdiction de porter des bikinis. La Fédération internationale a actualisé mardi soir le règlement du tournoi, accessible en ligne, et notamment l'article 10 concernant les tenues des joueuses. "A la suite de discussions, la QVA a confirmé le 23 février qu'il n'y a pas de restrictions pour les joueuses, si elles souhaitaient porter la tenue standard pendant la compétition au Qatar".

La précédente version de cet article 10, en date du 16 février, stipulait que: "pour les tenues des femmes, afin de respecter la culture et la tradition locales, avec le soutien total des sportives, il est prévu que toutes les équipes féminines participantes utilisent un t-shirt à manches courtes à porter sous le haut féminin officiel du tournoi et un short jusqu'aux genoux, à l'entraînement et en match".