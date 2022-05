Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, le Rhéto Trophée était de retour ce mercredi, à Neufchâteau, avec sa traditionnelle finale ! Sous un beau soleil, quelque 2.000 étudiants issus des sixièmes secondaires de plus de 100 établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont ainsi affrontés dans la bonne humeur et le fair-play sur les trois parcours, imaginés par les équipes de l’Adeps, à enchaîner successivement par les formations mixtes de six... Pour cette 29e édition, trois types d’ateliers étaient proposés : 1. sportif. 2. contrôle. 3. orientation. Un beau défi alliant sport et aventure, solidarité et esprit d’équipe !

Et la victoire finale est revenue à Vielsalm Manhay...

Le top 5...

1. Athénée royal Vielsalm Manhay

2. Institut St-Joseph Welkenraedt

3. Collège St-Guibert Gembloux

4. Institut St-Michel Neufchâteau

5. Collège royal Marie-Thérèse Herve

Les résultats complets et les photos > https://www.sport-adeps.be/