Les futsal Red Devils ont dû se contenter d’un point face à une équipe de Finlande (3-3) qui n’a rien lâché jeudi soir au Country Hall de Liège. Un match devant des tribunes vides, ou presque. Attentif, Roberto Martinez, grand amateur ce sport, était présent. "Je suis fan de futsal, j’ai grandi en y jouant. Je sais à quel point ce sport est important dans le développement technique et tactique, spécialement chez les jeunes joueurs. Je pense vraiment que ça peut aider pour le football. Je suis vraiment heureux d’avoir pu assister à ce match", explique Martinez.

En plus des yeux du fan Martinez, ceux du sélectionneur et directeur technique de la RBFA était également présents. "C’était un match important pour les qualifications et les Belges réalisent un travail fantastique. Normalement, à 3-1, le match est plié mais il y a peut-être eu parfois un manque de concentration et les Finlandais ont su en profiter, ils n’avaient plus rien à perdre."

Quant à la progression de l’équipe, Roberto Martinez se montrait également plus que satisfait. "Je suis constamment le travail réalisé par cette équipe. C’était un match important pour les qualifications et j’ai pu voir le travail que Karim (Bachar, le sélectionneur) réalise. L’équipe était bien organisée et elle a bien progressé. On ne peut que s’amuser en la regardant. C’est bon pour la Fédération qui tente de développer le futsal."

Dans un groupe avec l’Italie et le Monténégro, la Belgique peut-elle se qualifier pour l’Euro 2022 ? "Ca serait fantastique car, en plus, ça se joue chez nos voisins, aux Pays-Bas. Mais il faut prendre match par match. Il y a des ligues plus fortes donc ça ne sera pas facile. Mais on travaille pour progresser."