Oui vous ne rêvez pas, ce match aura bientôt lieu. Décalé en raison du reconfinement français, l'affrontement aura lieu en septembre.

D'un côté Roger Prévost, un ancien body-builder. Il est l'ex-détenteur du record du monde avec 6788 répétitions en une heure. De l'autre, Nicolas Bodereau, recordman récent de la discipline avec un montant de 9996 répétitions en 60 minutes.

Cependant Roger discrédite la performance du jeune homme. "Où est l'huissier ? Il a un coussin sous le dos, c'est interdit ! Ses mains ne sont pas derrière sa nuque. Il s'est improvisé vainqueur!", déclare-t-il. Cela représente assez d'éléments pour que Roger réfute la performance de son adversaire.

De son côté, Nicolas ne doute pas de son record et ne se démonte pas face au défi lancé par Roger. "L'objectif c'est de le battre, je suis un compétiteur. Il a peut-être plus de 80 ans, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un dans le sport et la musculation."

Le duel aura donc lieu dans cinq mois, Roger pense-t-il pouvoir perdre dans ce face à face des générations? "Qu'il me batte ? C'est mission impossible !"