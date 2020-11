Boxeur star dans les années 1990, le Floridien avait déjà voulu affronter Mike Tyson en 2003.

Au panthéon de la boxe, Roy Jones Jr est sans aucun doute l’un des grands noms des trente dernières années.

Invaincu pendant 34 combats entre 1989 et 1997, naviguant entre les moyens, les super-moyens et les mi-lourds, le natif de Pensacola, médaillé d’argent aux Jeux de Séoul (à l’issue d’une finale qu’il aurait dû remporter), a d’abord marqué les esprits en dominant Bernard Hopkins (pour s’emparer de sa première ceinture mondiale), Vinny Pazienza (avant la limite), James Toney et Virgil Hill notamment.