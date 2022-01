Invitées en World Series, le plus haut niveau mondial en rugby à VII suite au forfait de la Nouvelle-Zélande (Covid-19), les BelSevens, l’équipe nationale féminine à VII, avait déjà suscité l’admiration vendredi pour leurs premiers pas face à l’élite mondiale en plantant un essai aux Australiennes et en résistant très honorablement aux Espagnoles et, samedi matin, face aux Irlandaises à la manche de Malaga (Espagne). Samedi après-midi, elles ont encore élevé le niveau face aux Brésiliennes en décrochant leur premier succès en World Series lors des prolongations. Les joueuses emmenées par le duo Romain Huet-Emiel Vermote se sont accrochées pour placer le curseur encore plus haut. En demi-finale pour les places de 9 à 12, l’équipe belge la parité (12-12) au terme des 14 minutes réglementaires avec des essais de Manon Nairac et Margaux Stévins. En puissance, Ciska De Grave inscrivait l’essai en or synonyme de joie indescriptible dans le clan des BelSevens (12-17). Preuve que le travail réalisé depuis plusieurs années porte ses fruits. Ce dimanche (11h28) pour le compte de la 9e place, les joueuses retrouveront les Espagnoles qu’elles ont bousculées en match de poule.

Cela ressemblait à un rêve pour Shari Claes et ses équipières lorsqu'elles ont appris qu'elles étaient sélectionnées pour les manches de Malage et de Séville. Et la réalité a dépassé la fiction vendredi lorsque les BelSevens ont foulé la pelouse espagnole pour défier les Australiennes, vainqueures des deux premiers tournois.

La Belgique, qui avait été placée dans la poule A aux côtés des championnes olympiques de Rio, de l'Espagne et de l'Irlande, n'aurait pas pu imaginer un premier match plus corsé à Malaga. Shary Claes voit dans cette rencontre l'occasion pour l'équipe de se mesurer au gratin mondial avec dans le viseur la Coupe du monde 2022, l'accès aux World aux Series et, in fine, à la qualification olympique. "Je suis vraiment excitée, j'espère juste garder ce niveau d'excitation et ne pas être trop impressionnée en courant dans un grand stade", affirmait-elle. "Je suis prête à donner le meilleur de moi-même, à profiter de cette expérience et à la mettre à profit pour nous amener, nous et l'équipe, à un meilleur niveau. C'est une grande opportunité pour tout le groupe."

Bien qu'elle n'ait jamais joué sur le circuit mondial, la Belgique a déjà affronté l'Espagne et l'Irlande, et a battu les Espagnoles en juin dernier lors du tournoi Rugby Europe Women's Sevens Championship 2021 à Moscou.

Le coach Romain Huet estime que jouer à Malaga et à Séville sera une bonne occasion pour sa jeune équipe de découvrir comment elle se compare aux meilleures équipes du monde. Mais il assure que ce sont les performances et non les résultats qui seront importants lors des deux prochains week-ends dans le sud de l'Espagne.

"Jouer contre l'Australie, qui est actuellement la meilleure équipe du monde, était certainement un grand pas vers le haut", explique Romain Huet. "Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu jouer contre les Australiennes. C'est la meilleure façon de savoir où nous en sommes. Le fait de pouvoir être exposé à ce haut niveau est une réelle opportunité pour nous et c'est la meilleure façon pour moi d'améliorer nos performances pour la suite. "Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais le principal réside dans le fait de conserver notre état d'esprit, notre ADN, notre intensité... juste être authentiques. Nous serons performants si nous restons nous-mêmes."