Une nouvelle formule pour le championnat d'Europe de rugby, avec la Belgique

Rugby Europe l'a officialisé vendredi dans un communiqué. Trois nouveaux pays ont été intégrés (tenant compte de la suspension de la Russie): la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. Les Belges avaient conquis sur le terrain leur promotion pour ce championnat d'Europe, le deuxième échelon européen derrière le tournoi des VI Nations, en remportant le Rugby Europe Trophy, le troisième échelon continental.

Les huit pays seront répartis dans deux poules de quatre sur base des résultats des deux dernières années.

La Belgique (N.6) est dans la poule B avec la Roumanie (N.2), le Portugal (N.3) et la Pologne (N.7).

Le groupe A est composé de la Géorgie (N.1), l'Espagne (N.4), les Pays-Bas (N.5) et l'Allemagne (N.8).

Vingt matches seront disputés au total de février à mars 2023. Cinq fenêtres sont prévues. Les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 février pour les matches de poules. Les 4 et 5 mars pour les demi-finales (pour le top 4 et pour les places 5 à 8) et les 18 et 19 mars pour les finales et matches de classement.

Les compositions des groupes seront bloquées pour deux ans.

Le pays qui termine dernier à l'issue de ce cycle de deux ans est relégué en Trophy division et remplacé par le vainqueur de cette division sur un cycle de deux ans aussi.

Les Diables Noirs retrouvent le "VI Nations B" un an après l'avoir quitté. Un an plus tôt, la Belgique avait été sanctionnée d'un score de forfait pour ne pas avoir pu se déplacer en Roumanie pour son dernier match de l'édition 2020 du REC à cause des mesures sanitaires. Un forfait qui avait contraint les Diables Noirs, derniers du REC, à jouer un match de barrage contre les Pays-Bas, vainqueurs du Rugby Europe Trophy, rencontre que les Néerlandais avaient gagnée 21-23 en mai 2021 à Waterloo.