Les Black Ferns remportent la Coupe du monde

Dans un Eden Park d'Auckland qui affichait complet (43.000 spectateurs et un record pour un match de rugby féminin), les Black Ferns ont dompté leurs homologues anglaises dans une finale spectaculaire où onze essais furent inscrits par les deux équipes. Les Black Ferns ont été menées pendant la majeure partie de la rencontre mais en faisant constamment vivre le ballon par du jeu court ou long, elles ont arraché la victoire en fin de match pour s'emparer de leur sixième titre mondial. Rapidement réduites à 14 (à la 18e minute), les Anglaises avaient pourtant débuté la finale de la meilleure des manières en plantant deux essais dans le premier quart d'heure. Puis vint le premier tournant du match quand l’ailière des Red Roses Thompson donna, malgré elle, un violent coup de tête à la Néo-zélandaise Woodman, la star de ce Mondial. Carton rouge pour la joueuse anglaise et sortie sur blessure pour Woodman, remplacée par la bombe Leti-L’iga, qui avait fait une entrée remarquée en demi-finale contre les Bleues (19-26 à la pause pour les Anglaises).

Au retour des vestiaires, les Black Ferns reprenaient les choses en main via Fluhler pour revenir dans le sillage des Anglaises (24-26) et même prendre l'avantage via Krystal Murray. Dans la foulée, sur un nouveau maul, les Anglaises reprirent les commandes. La folie gagnait l'Eden Park qui se transforma en paradis quand la centre kiwi Fitzpatrick adressait un magnifique sublime coup de pied rasant pour sa partenaire Fluhler qui, blessée sur l'action, trouvait encore le moyen de faire la passe dans sa chute pour Leti-L’iga avant de quitter le terrain en pleurant des larmes de joie. Avec trois petits points d’avance, le final fut épique mais, malgré deux touches près du poteau néo-zélandais, les Black Ferns surent contenir les derniers assauts anglais pour sortir le ballon. Tout un stade et un pays pouvaient exulter...

En douze mois à peine, les Black Ferns ont su trouver un nouveau souffle.

À la rue, il y a un an encore, avec des défaites en Angleterre et en France, les Black Ferns, désormais entraînées par l'entraîneur néo-zélandais Wayne Smith, sont parvenues à chasser le long nuage qui planait au-dessus de leurs têtes. Le coach des Black Ferns a su donner, en l'espace de douze mois, une nouvelle énergie et un souffle retrouvé aux filles néo-zélandaises pour surmonter tous les obstacles et surtout celui d'un quinze tricolore en demi-finale qui avait fait douter les Néo-Zélandaises jusqu'au coup de sifflet final.

Il faudra désormais plus d'une main pour compter le nombre de titres planétaires qu'elles ont remportés. Dans une finale grandiose, les Néo-Zélandaises se sont imposées pour arracher le sixième Mondial de leur histoire. L'affiche prenait des allures de revanche, alors que les Néo-Zélandaises avaient déjà battu les Anglaises il y a 5 ans lors de la dernière édition (en 2017). Lors de la petite finale pour la troisième place, les Françaises se sont largement imposées face aux Canadiennes 36-0 et décrochent la médaille de bronze.