Rugby : la Belgique sauve son Tournoi sur le fil face à la Pologne

Non, les Diables noirs n'ont pas ramené la cuillère de bois à Bruxelles. Face aux Polonais que les nôtres retrouvaient pour la troisième fois en douze mois lors des finales à Amsterdam, les hommes de Mike Ford ont fait preuve de résilience pour éviter un solide camouflet et enregistrer cinq revers de rang lors du REC 2023. Tout ne fut pas parfait, loin de là mais il y a eu du mieux, surtout en touche où le bât blessait depuis le début de la compétition. Car le courage et l'envie ne servent pas les desseins d'un groupe quand on gaspille des cartouches sur les fondamentaux après avoir gratté l'ovale à l'adversaire. Il y avait là matière à découragement.