Rugby : Les Belges ont soulevé l’admiration en Afrique du Sud

Du côté du Cap et de Stellenbosh plus précisément, on ne risque pas d’oublier les performances de nos compatriotes lors de la seconde manche des Challenger Series. Sur leur lancée de la semaine dernière, les équipes nationales masculine et féminine ont encore marqué les esprits. Quatrièmes lors de la première manche, les messieurs ont réalisé un parcours exemplaire pour s’extraire des matchs de poule avant d’écarter l’Ouganda en quart de finale 12-7 puis le Chili en demi-finale 17-14. Cela devenait la folie dans le clan belge. Le dernier obstacle était représenté par le Tonga, un sacré morceau. La Belgique entra brillamment dans sa finale en menant 7-21 à la pause. Les Tongiens revinrent peu à peu dans le match en seconde période mais les Belges parvinrent à s’imposer d’une courte tête (26-28) avec des essais inscrits par Rifon, Godsmark, Lalli (2) et quatre transformations de Hart.