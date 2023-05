Rugby: La Hulpe et Dendermonde joueront la finale du championnat samedi prochain à Bruxelles

Et pourtant, si les joueurs de La Hulpe n’avaient pas été aussi conquérants lors de la phase régulière que lors des deux derniers exercices, ils avaient pourtant su dominer les Sonégiens à deux reprises cette saison et retrouver leur flamboyance au moment décisif. Dimanche prochain, les hommes d’Alex Palacci retrouveront les Flandriens de Dendermonde qui ont sorti, dans un match à sens unique, les Bruxellois du Kituro (45-3) pour tenter de conquérir un troisième sacre de rang samedi prochain au Stade Nelson Mandela. Un titre que La Hulpe truste depuis 2019 puisqu’il n’y avait pas eu de finale en 2020 et 2021 pour cause de pandémie. Cela promet une belle passe d’armes dans une semaine entre une équipe brabançonne qui a recouvré des couleurs lors du money-time et un quinze flandrien qui s’est promené tout au long de la phase classique.

Bis repetita chez les dames où, comme l’an dernier, la finale des playoffs opposera les joueuses du Kituro à celles de La Hulpe. Pour les Schaerbeekoises, ce sera aussi la troisième finale de rang après leur succès sans trop de difficultés contre les Coumères de Frameries à la Cité Piérard (3-18) après avoir frôlé l’élimination face à Dendermonde en barrage des playoffs. La seconde demi-finale entre La Hulpe et Boitsfort fut nettement plus indécise. Les Ladies de Boitsfort, leaders au terme de la phase régulière du championnat, ont encore subi la loi de leur bête noire brabançonne en s’inclinant pour la troisième fois cette saison face au même adversaire. Les deux phalanges proposèrent du jeu et les essais s’enchaînèrent jusqu’au moment où Boitsfort s’isola à 17-10. Margaux Lalli, l’une des protagonistes des récents exploits de nos BelSevens en Afrique du Sud, déposa l’ovale entre les perches à vingt minutes du terme (17-17).

Les deux équipes durent donc se plier à la règle de deux prolongations de quinze minutes avec l’épée de Damoclès du Golden point. En fin de compte, c’est encore une autre star des BelSevens, Cécile Blondiau, qui mit fin au suspense en raffûtant plusieurs placages pour déposer l’ovale en terres promises au bout d’une course de cinquante mètres (17-22). À noter que du côté de La Hulpe, les internationales du rugby à VII ne seront pas présentes pour la finale au Mandela samedi prochain pour cause de stage au Portugal. Il y avait peut-être moyen de programmer un stage à l’étranger à une autre date que celle de la finale du championnat ou de reporter le départ des filles au lendemain de l’apothéose de la compétition nationale… Une situation ubuesque, on en conviendra !