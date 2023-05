Le triplé pour La Hulpe ou le 5e sacre pour Dendermonde

Sur sa lancée de ses deux sacres de rang et de sa quatrième finale consécutive, La Hulpe possède sans doute un léger adjuvant psychologique sur son adversaire du jour mais la finale devrait sans doute se jouer sur des détails comme en attestent les deux confrontations entre les clubs lors de la saison régulière où les deux équipes se sont imposées à domicile (16-10 et 13-10). Si on se base sur la saison régulière, les Flandriens émergent au niveau des chiffres puisqu’ils n’ont connu qu’une seule défaite. Mais celle-ci est d’importance puisqu’elle a eu lieu à… La Hulpe, il y a quelques semaines à peine. Si la phase classique ne fut pas un long fleuve tranquille pour de multiples raisons, la phalange d’Alex Palacci est montée en puissance ces dernières semaines pour décrocher une nouvelle finale. Les Flandriens sont prévenus…

Chez les dames (16h30), la finale, qui opposera La Hulpe au Kituro pour un remake de la défunte saison, s’est déjà jouée en partie en coulisses ces derniers jours. Si Le Kituro rêve de revanche et d’un premier sacre, La Hulpe vise un deuxième titre de rang et le neuvième de son histoire. Mais ce neuvième sacre ne basculera sans doute pas dans le clan des Brabançonnes si les cinq joueuses des BelSevens ont pris la direction du Portugal pour un stage en prévision des European Games avec la perspective d’une qualification pour les JO de Paris fin juin en Pologne… Le rugby belge est peut-être à un tournant de son histoire et ce n’est vraiment pas le moment de raviver les tensions entre le rugby à XV et celui à VII…

Chez les jeunes, pas de surprise pour les apothéoses des championnats où on retrouvera comme à l’accoutumée le Kituro et, par corollaire, l’excellence de son école de jeunes. Chez les U16 à 12h, les jeunes pousses schaerbeekoises et celles de l’Asub Waterloo se retrouveront en finale après avoir écarté Frameries et Boitsfort en demi-finale. Les pensionnaires du stade Wahis se retrouvent également en finale dans la catégorie supérieure (U18 à 14h) après avoir largement dominé les Sonégiens et croiseront le fer avec les jeunes Boitsfortois, plus difficile vainqueurs des jeunes de Frameries.