Rugby: Dendermonde sacré pour la 5e fois

C’est à une finale tronquée que l’on a assistée chez les dames avec le sacre annoncé des joueuses du Kituro face à celles de La Hulpe (28-7). Pour rappel, la phalange brabançonne était amputée de cinq éléments majeurs de son quinze puisque celles-ci ont dû s’envoler vendredi en direction du Portugal pour participer au stage des BelSevens qui préparent les Women’s 7s Championship Series (9 juin) et les European Games fin juin dans l’optique d’une qualification pour les JO de Paris. Une juxtaposition des calendriers du XV et du VII qui a fait débat pendant une semaine et la qualification des joueuses de La Hulpe pour la finale. Et ce n’est pas faire injure aux joueuses du Kituro que d’écrire que sans les cadres de La Hulpe, ce n’était évidemment pas la même finale. Cela dit, les Brabançonnes ont opposé une belle résistance jusqu’en début de seconde période mais l’opposition était trop élevée pour réaliser l’exploit… On ose à peine la peine des cinq cadres de La Hulpe, tenaillées entre leur club et l’équipe nationale à VII sur uen pelouse portugaise…

Le Kituro Schaerbeek confirme qu'il possède toujours l'une des meilleures écoles de jeunes du rugby belge.

Pour la relève de l’équipe senior du Kituro, il était impossible de faire mieux que le parcours réalisé lors de ce championnat. Les U18 du Kituro tendaient vers la perfection et ils l’ont atteint en décrochant face aux Boitsfortois leur dix-neuvième victoire en autant de rencontres. Les proches voisins des Schaerbeekois ont cependant tenu longtemps la dragée haute à leurs opposants jusqu’à 0-8 en début de seconde période. Moment choisi par les pensionnaires du Stade Wahis pour passer la surmultipliée et inscrire deux essais et prendre leurs distances (20-8). Le rush final des jeunes Boitsfortois fut aussi beau qu’inutile (20-15)… Les U18 du Kituro étaient sacrés champions de Belgique et vengeaient leurs cadets qui s’étaient inclinés quelques heures plus tôt.

Finale haletante et passionnante de bout en bout chez les U16 où les jeunes pousses de l’Asub Waterloo se sont imposées 22-19 face aux joueurs du Kituro en plantant l’essai décisif en toute fin de rencontre. Si les Schaerbeekois prirent le meilleur départ (12-0) et insistèrent au retour des vestiaires (19-5), les Brabançons ne renoncèrent pas aux lauriers nationaux et trouvèrent les ressources pour déposer l’ovale en terres promises à trois reprises pour émerger sur le fil.