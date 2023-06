Rugby à VII : des résultats mitigés pour nos équipes nationales en Championship Series au Portugal

Les messieurs avaient hérité du groupe de la mort

Du côté des messieurs, la tâche s’apparentait à un remake de “Mission Impossible” sauf qu’il n’y avait point de Tom Cruise dans l’effectif belge. Le tirage au sort des poules avait réservé un sort funeste à nos compatriotes, lesquels étaient versés dans la poule de la mort en compagnie de l’Irlande, de la Grande-Bretagne et de la France. Excusez du peu. Un sacré baptême du feu pour Laurent Sousbie, l’ancien entraîneur, notamment, des équipes à VII du Maroc et d’Agen, qui a succédé à Youssef Driss, il y a trois semaines à peine. Aucune aide quelconque ne pouvait aider Jens Torfs et consorts dans leur tâche et une qualification pour les quarts de finale relevait de l’utopie. Mais force est de constater que les Belges vendirent chèrement leur peau. Hormis face aux Irlandais (7-31), les nôtres rendirent de bonnes copies face aux Français (12-17) et Britanniques (7-19). Frustrés, les Belges ne pouvaient viser au mieux, dimanche, que la neuvième place sur douze nations engagées. Un premier pas était franchi haut la main en s’imposant 45-7 contre la Roumanie. Le second suivit quelques heures plus tard lorsque Gaspard Lalli et consorts parachevèrent le travail en battant la Lituanie 26-5.