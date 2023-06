Rugby à VII : le rêve d’une vie pour nos deux équipes nationales

Des progrès constants depuis plusieurs saisons

“On a une chance sérieuse. Les deux victoires acquises en janvier 2022 quand nous étions invités en World Series laissent augurer de belles choses mais, dans le même temps, nous avons pu jauger l’écart qu’il nous reste à combler face aux meilleures nations mondiales. Cela a permis de nous situer dans la hiérarchie, puisque nous avons défié, notamment, les Australiennes, championnes olympiques en titre et les Françaises. C’est surtout au niveau technique que nous pouvons élever notre niveau par rapport à ces nations, tant au niveau de la vitesse d’exécution des mouvements qu’en termes d’appuis sur les cadrages. Physiquement, par contre, nous ne sommes pas très éloignées du top. Personnellement, j’estime que notre plus grande marge de progression se situe au niveau du rugby, c’est-à-dire comment faire vivre le ballon. Dans le seven, il faut avoir une excellente analyse du jeu car, contrairement au jeu à XV, les espaces sont plus longs. On doit maîtriser les un contre un tout en sachant répondre au défi physique de l’adversaire. Concrètement et de manière réaliste, si on est en repêchage en 2024, c’est déjà très bien, même si nous ne bouderons pas un succès aux championnats d’Europe. Je nous donnerais une chance sur deux… Pour le groupe, une qualification serait un moment indescriptible. Cela concrétiserait tout le travail que nous réalisons depuis que le groupe s’est mis en place.”

Les bons résultats des filles en Challenger World Series et en Europe Championship Series ont encore renforcé les liens entre les joueuses au point que le sélectionneur Emiel Vermote n’a pas modifié la liste de son groupe. Après le stage de trois jours organisé par le COIB à Anvers, les BelSevens ont pris la direction de Cracovie en Pologne et commenceront leur tournoi ce dimanche avec au programme deux matches abordables face à la Suède (10h00) et la Roumanie (16h00), avant de conclure lundi la phase de poule contre l’Espagne (10h22).

Une poule très relevée pour les messieurs

Quant à l’équipe masculine, le nouveau coach Laurent Sousbie depuis un mois, a procédé à trois changements par rapport à la première étape des Rugby Europe Championship Series. Hugo De Francq, Ryan Godsmark et Charles Reynaert sont numériquement remplacés par Gillian Benoy, Isaac Montoisy et Matias Remue. Comme de coutume serait-on tenté d’écrire, la sélection belge a été versée dans une poule particulièrement relevée. Jens Torfs et consorts fouleront d’abord la pelouse de Cracovie pour y défier, ce dimanche, l’Espagne (12h30) avant d’enchaîner avec la Géorgie (18h30). Le dernier match de poule se jouera lundi face à la République Tchèque (12h52).