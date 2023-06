Rugby à VII : les BelSevens éliminent le Portugal et joueront la Grande-Bretagne en demi-finale

Quatre chevauchées fantastiques pour quatre essais, synonymes de qualification pour les demi-finales des European Games. Précises, jusqu’au-boutistes et parfaitement en place sur leurs appuis, les BelSevens ont toujours eu le mouvement juste face aux joueuses du Portugal en quart de finale du tournoi. Deux fois la terre promise par période via Cécile Blondiau, Noémie Van de Poele (à deux reprises), et Nele Pien pour conclure, pour se frayer une place dans le dernier carré (22-5). Le dernier essai des Portugaises à une grosse minute du terme ne changea en rien l’histoire qui était en route depuis le début du match. Toujours aussi calme en bord de touche, Emiel Vermote, le coach des BelSevens avait prôné aux joueuses, lors des interruptions de match, de rester calmes, de continuer à jouer leur rugby face à un adversaire qui ne trouvait aucune solution pour enrayer la marche en avant des Belges. Et Margaux Lalli, capitaine des BelSevens, d’abonder dans le sens du coach. "On a réalisé un gros match en retrouvant tous nos repères pour que la cohésion soit au top. Maintenant, il s’agira de bien récupérer avant de défier les Britanniques contre lesquelles il faudra sortir un exploit mais la pression sera sur leurs épaules puisqu’elles sont les favorites du tournoi." Du beau travail collectif avec un plan de jeu respecté à la lettre. Ce mardi, la Belgique défiera donc la Grande-Bretagne en demi-finale de la compétition à 12h50.