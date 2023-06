Rugby à VII : les BelSevens lancent brillamment leur tournoi aux Jeux européens

La seconde période fut du même acabit avec une Nele Pien omniprésente qui orchestra la manœuvre des BelSevens, lesquelles plantèrent encore quatre essais via Blondiau, Hoebrecht, Pien et Lalli qui finalisèrent une entrée en matière sans histoire (40-0). Après quelques heures de repos, les troupes d’Emiel Vermote remirent le couvert face aux Roumaines avec un scénario quasi identique au premier match. Quatre essais à la pause et trois après les oranges. Et le coach des BelSevens, tout sourire, d’apprécier le spectacle déjà à la mi-temps. “Le groupe a montré une excellente attitude sur toutes les actions, ne lâchant rien sur les impacts et en écartant le jeu au maximum.”

D’excellent augure avant le match décisif pour la première place de la poule C contre l’Espagne lundi matin (10h22).

L'équipe masculine battue au bout du suspense.

Plus dure fut la tâche de l’équipe masculine qui, d’emblée, était opposée à l’équipe espagnole, membre des World Series et candidate avérée à la qualification directe pour Paris. Si Nathan Bontems inscrit le premier essai de la rencontre pour la Belgique, la suite fut plus confuse avec un rugby de harcèlement des Espagnols, lesquels plantèrent trois essais avant la pause pour s’isoler à 19-7. Isaac Montoisy atténua la marque à deux minutes du terme (26-12) les jeux étaient faits. Les Belges se retrouvaient au pied du mur face à la Géorgie. Alors que l’essai était promis aux Belges, ils perdirent le ballon dans l’en-but pour une remontée des Géorgiens (0-7). Gaspard Lalli entretint le suspense d’une course de 60 mètres mais les Géorgiens trouvèrent la faille dans les arrêts de jeu (7-14). La qualification pour les JO venait de s’envoler. Vraiment marqué pas de chance pour la Belgique dans une poule plus compliquée