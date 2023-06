Rugby à VII : les BelSevens échouent au pied du podium

Commotion cérébrale pour Nele Pien.

En demi-finale, les BelSevens avaient logiquement subi la loi des Britanniques 36-12, favorites du tournoi, non sans avoir inscrit deux essais en première période via Cécile Blondiau et Margaux Lalli (12-12). Les Belges avient tenu les ogres de la compétition en échec pendant sept minutes tout en étant privés de Nele Pien, sortie sur une civière lors d’un solide choc à la tête contre le torse d’une Britannique. Transportée à l’hôpital, elle souffre d’une commotion cérébrale et deux points de suture ont été appliqués. Elle a pu ensuite rejoindre le village des athlètes. Dans l’intervalle à 5-5, après quatre minutes de jeu, la rencontre fut interrompue pendant près d’une heure. En cause : le vent, qui s’est engouffré dans une bâche et avait recouvert les perches. L’intervention des pompiers fut même nécessaire pour que la bâche puisse être désolidarisée des poteaux. Un incident aussi rarissime que cocasse…

Les messieurs terminent en force

Mardi, en début d’après-midi, l’équipe masculine a évacué sa frustration, en match de classement des places 5 à 8 en prenant sa revanche sur la Géorgie (22-5 via trois essais de Matias Remue, Gaspard Lalli et William Van Bost) qui avait pris la mesure des hommes de Laurent Sousbie. Un revers lourd de conséquences puisque Jens Torfs et consorts avaient hérité des Irlandais, favoris de la compétition, en quarts de finale, lesquels se qualifiaient pour l’apothéose du tournoi. In fine, la Belgique décrochait malgré tout une magnifique cinquième place finale en s’imposant 24-0 face aux Allemands avec la manière. Cela étant, si la Belgique pouvait nourrir certains regrets, elle aura néanmoins prouvé qu’elle avait sa place au sein du gratin européen dans le sillage des phalanges britanniques, irlandaises, espagnoles ou portugaises.