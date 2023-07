Rugby à VII : les BelSevens défieront les Espagnoles en demi-finale ce dimanche lors de la seconde manche des Championship Series

L'exploit des BelSevens face aux Irlandaises

La Belgique présentait une équipe quasiment inchangée hormis la sélection de la Boitsfortoise Nina Jacquemot mais avec la présence de Nele Pien, victime d’une commotion cérébrale en Pologne. En matchs de poule, les BelSevens ont pris la mesure des Allemandes (14-10) puis des Roumaines (24-12) avant de relâcher la pression face aux Françaises (50-5). Qualifiées pour les quarts de finale, Margaux Lalli et consorts ont sorti un match exceptionnel face à l’Irlande (22-19) avec quatre essais à la clé et un billet pour les demi-finales face aux Espagnoles ce dimanche matin (10h50). Un résultat qui tend à prouver que les joueuses d’Emiel Vermote méritaient mieux que la quatrième place finale à Cracovie et qui confirme qu’elles peuvent clairement viser une prochaine accession aux World Series. Pour mémoire, la Belgique avait décroché, il y a un mois, la sixième place lors de la première manche en Algarve au Portugal.

Du côté de l’équipe nationale masculine, on avait à cœur de confirmer la brillante cinquième place finale décrochée aux European Games et d’effacer la décevante neuvième place acquise à Vila Real au Portugal lors de la première étape des Rugby Europe Championship Series. Les hommes de Laurent Sousbie, avec Ryan Godsmark et Charles Reynaert qui effectuaient leur retour en remplacement de Julien Berger et Timothée Devos, ont épaté les observateurs lors des trois rencontres de poule. Surtout lors du match d’ouverture où ils prirent la mesure de la Grande-Bretagne 22-14. Excusez du peu. La bande à Jens Torfs enchaîna aisément contre la Lituanie 27-0 avant de s’incliner de justesse 22-15 contre les Tricolores. Une débauche d’efforts que nos compatriotes payèrent cash en quart de finale contre l’Espagne samedi en début de soirée (19-0). La Belgique jouera pour les places 5 à 8 ce dimanche avec d’abord en matinée un défi face à l’Allemagne.