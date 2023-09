Du chef d’orchestre au déménageur : les stars vont pleuvoir sur la Coupe du monde de rugby

Antoine Dupont, le chef d’orchestre (France)

Le demi de mêlée toulousain de 26 ans a été élu meilleur joueur du monde en 2021. Celui que d’aucuns ont aussi surnommé le ministre de l’intérieur pour sa clairvoyance, sa vitesse de réaction et ses passes millimétrées pourrait être l’homme qui donnera le plus nécessaire pour que le quinze de France soulève enfin le trophée Webb-Ellis fin octobre. À son poste de n°9, Antoine Dupont sait aussi défendre, jouer des deux pieds, casser des plaquages ou déposer l’ovale en terres promises. La pression est sur ses épaules mais elles sont larges…

France's scrum-half Antoine Dupont attends a welcoming ceremony for the team at the Parc du Bois-Pr�au in Rueil-Malamaison, near Paris on September 2, 2023, ahead of the Rugby World Cup 2023 France. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) ©AFP or licensors

Siya Kolisi, l’emblème national (Afrique du Sud)

C’est toute une nation qui trembla en avril dernier quand le premier capitaine noir de l’histoire des Springboks se blessa gravement au genou. Mais celui qui passa sa jeunesse dans un township est un dur au mal. Revenu sur les terrains à la mi-août, il n’aurait raté le rendez-vous en France sous aucun prétexte et il sera bien présent pour aider son pays à garder le trophée décroché il y a quatre ans. Connu pour ses prises de position sur la question raciale dans son pays, Siya Kolisi dispute sans doute son dernier Mondial.

South Africa's flanker Siya Kolisi takes selfies with fans after attending a training session in Biguglia near Bastia on the French Mediterranean island of Corsica, on August 29, 2023, ahead of the France 2023 Rugby World Cup. (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP) ©AFP or licensors

Caleb Clarke, un air de famille (Nouvelle-Zélande)

À l’instar de Rieko Ioane qui explosa à toute vitesse – il pratiqua l’athlétisme dans sa jeunesse – en empilant les essais pour les All Blacks dès ses premières titularisations, Caleb Clarke, à peine 21 ans, peut être la pépite que la Nouvelle-Zélande attend depuis quelques années. Présenté à ses débuts comme le successeur de Jonah Lomu, l’ailier des Auckland Blues possède déjà un registre étoffé qui transperce les défenses adverses en s’appuyant sur un physique hors norme (1,89m pour 107 kg) et des appuis déroutants pour étaler ses qualités de franchissement ballon en main lors de cavalcades effrénées.

New Zealand's wing Caleb Clarke gestures during a welcoming ceremony at the town hall with mayor Gregory Doucet in Lyon, central-eastern France, on September 1, 2023, ahead of the Rugby World Cup 2023 France. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP) ©AFP or licensors

Scott Barrett, le déménageur (Nouvelle-Zélande)

Dans la fratrie des Barrett, il y a bien sûr Beauden et Jordie. Les deux All Blacks ont sans doute fait de l’ombre à Scott quand ce dernier intégra le groupe néo-zélandais, surtout que le demi d’ouverture Beauden Barrett avait déjà été élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017 mais il a depuis été décalé au poste arrière. Depuis quelques saisons, Scott Barrett a pris une autre dimension au pays du long nuage blanc. Capitaine des Crusaders avec lesquels il a remporté le Super Rugby début juillet, Scott Barrett dégage une force mentale hors du commun et s’appuie sur un sens inné de l’anticipation qui lui confère des plaquages extrêmes et des contres en touches précieux. Il est une vraie alternative à la paire Whitelock-Retallick en seconde ligne ou au poste de 6. Celui qui compte plus de 60 sélections avec les Kiwis avait reçu un carton rouge face aux Boks il y a deux semaines mais pourra finalement être aligné contre la France lors du match d’ouverture vendredi soir d’autant que les All Blacks ne comptent plus leurs blessés en 2e et 3e lignes.

(FILES) (L/R): New Zealand's fly-half Jordie Barrett, lock Scott Barrett and full back Beauden Barrett line up prior to the Japan 2019 Rugby World Cup bronze final match between New Zealand and Wales at the Tokyo Stadium in Tokyo on November 1, 2019. A trio of Barrett brothers will play for New Zealand at the Rugby World Cup, but according to Beauden Barrett, a fourth sibling had also been on course to wear the famous All Blacks jersey until injury prematurely ended his career. The Barretts are the only trio of brothers to have started a Test rugby match together for New Zealand. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) ©AFP or licensors

New Zealand's Scott Barrett, left, tackles South Africa's Canan Moodie during the rugby union international match between South Africa and New Zealand, at Twickenham stadium in London, Friday, Aug. 25, 2023. (AP Photo/Alastair Grant) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Louis Rees-Zammit, l’express de Gloucester (pays de Galles)

L’ailier du quinze du Poireau fut le plus jeune joueur à inscrire un triplé en Premiership, le très relevé championnat anglais. Une vitesse hallucinante et un crochet dévastateur, voilà ce qui caractérise le jeune Gallois de 19 ans. Dans une équipe rouge moribonde ces deux dernières années, l’ancien étudiant du Hartpury College peut être l’éclaircie qui illuminera le jeu gallois et peut tout aussi bien évoluer à l’arrière que sur son aile. Avec son visage d’adolescent, il pointe déjà au rayon des futures stars du rugby mondial mais n’ignore pas que la montagne est haute pour atteindre les sommets et devra résister à la pression des médias et supporters gallois.

Wales' wing Louis Rees-Zammit tries to escape a tackle during the pre-World Cup Rugby Union match between Wales and South Africa at Principality Stadium in Cardiff, Wales, on August 19, 2023. (Photo by Geoff Caddick / AFP) ©AFP or licensors

Jonathan Sexton, la dernière danse (Irlande)

Une Coupe du monde sans Johnny Sexton n’aurait sans doute pas été une Coupe du monde. Et pourtant, l’ouvreur irlandais n’aurait peut-être pas dû être présent en France… En finale de la Champions Cup, il s’en prit vertement au corps arbitral avec des mots injurieux et à la clé, trois matchs de suspension. Fallait-il le sanctionner plus durement ? Qui sommes-nous pour juger ? Toujours est-il que pour sa défense, l’ouvreur irlandais, au casier judiciaire pratiquement vierge, argumenta que les arbitres professionnels devraient aussi avoir des comptes à rendre. Toujours est-il que celui qui rendit service au rugby pendant vingt ans sera bien présent en France pour tenter de mener, à 38 ans, son équipe vers le sacre mondial. La balance entre le mal et le bien qu’il présenta pour se défendre plaida largement en sa faveur… À voir aussi si ses commotions cérébrales à répétition ne seront pas un handicap pour le maître à jouer des Verts. Sans quoi, la “Sexton-dépendance” pourrait être préjudiciable aux Verts.

Ireland's fly-half Jonathan Sexton smiles during a training session at the Stade de la Vallee du Cher in Tours, central France, on September 2, 2023 ahead of the France 2023 Rugby World Cup. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP) ©AFP or licensors

À suivre aussi…

Nombreux seront aussi les futurs talents à surveiller que sont l’Australien Jordan Petaia, le jeune centre au physique imposant et la souplesse déroutante, l’Irlandais James Ryan, le deuxième irlandais du Leinster ou encore le capitaine anglais Owen Farrell qui sera suspendu pour les deux premiers matchs face à l’Argentine et au Japon.