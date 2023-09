TVH devient le sponsor principal du rugby belge

Dès ce dimanche, la compétition nationale s’appellera désormais la TVH Rugby League. Outre l’aspect national, TVH deviendra aussi le sponsor de nos équipes nationales masculine et féminine. “Il existe une parfaite adéquation entre les valeurs du rugby et celles de TVH. Ce parrainage sportif s’intègre parfaitement dans TVH en tant qu’entreprise sportive, selon le CEO Dominiek Valcke. Il y a quelque mois, le rugby nous est apparu comme une opportunité potentielle de sponsoring. Au cours des conversations qui ont suivi, il est vite apparu que la réputation du rugby comme un sport violent n’était vraiment pas fondée. Les valeurs du sport, à savoir le respect, la passion, l’esprit d’équipe et la solidarité, correspondent à nos valeurs d’entreprise. En outre, le rugby est un sport mondial, avec des performances de haut niveau dans des pays tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et la France, où TVH possède d’importantes succursales.”

Objectif Coupe du monde 2027 et JO 2028

Michiel Leysen, président de la fédération, était ravi de l’accord conclu avec TVH : “Avec leur soutien, nous pouvons nous baser sur des bases plus concrètes et continuer à tendre vers le professionnalisme tant au niveau de l’aspect sportif que dans la gestion des instances dirigeantes. Nous ambitionnons d’être présents à la Coupe du monde en 2027 et certainement en 2031 sans oublier une participation aux JO de 2028.” À ce titre, TVH devient le partenaire principal des quatre équipes nationales : les équipes à XV masculines (Black Devils) et féminines (The Lionesses) ainsi que les équipes du rugby à VII (Men Sevens et Belsevens).

Et le CEO de TVH, Dominiek Valcke, de conclure : “Cette discipline sportive est encore trop peu connue en Belgique. Avec notre soutien, nous espérons pouvoir donner le coup de pouce nécessaire pour accentuer son développement. Au niveau mondial, la Coupe du monde est le troisième événement sportif le plus regardé. Et compte tenu de la présence mondiale de TVH en tant que spécialiste des pièces détachées, nous pouvons certainement étendre ce concept à l’étranger. Nous nous réjouissons de cette collaboration où les deux parties seront gagnantes.”