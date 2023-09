Le rugby pour les nuls avant la Coupe du monde 2023 (2/2) : chandelle, valise, cuillère, le jargon des rugbymen

Féru de ballon ovale ou parfait néophyte de la discipline, nous vous proposons avant l’entame de ce Mondial de passer en revue l’abc des règles, des postes des joueurs et des expressions du rugby.

Dans ce deuxième volet, on se penche sur le jardon des rugbymen

C’est quoi… un arrêt de volée

Pour faire un arrêt de volée, un joueur doit être derrière sa propre ligne des 22 mètres, doit réceptionner franchement le ballon botté par un joueur adverse et crier “marque”.

C’est quoi… une chandelle

Quand la défense est bien en place et que vous êtes coincés dans votre camp, vous tentez de débloquer le jeu en tapant une chandelle. C’est-à-dire donner un grand coup de pompe dans le cul du ballon pour qu’il parte très haut et permette à vos partenaires de courir suffisamment vite pour arriver au point de chute. Et ce afin de 1, récupérer la balle 2, dézinguer le réceptionneur adverse. Le joueur qui “monte la chandelle” essaie d’éclairer le jeu, mais peut très bien dévisser et voir le vent repousser le ballon dans son camp.

C’est quoi… un arrêt buffet, un bouchon, un tampon, un caramel, une cartouche

Le champ lexical du plaquage dévastateur est certainement le plus fourni, et glorifie le défenseur qui, tel un gladiateur, a marqué son adversaire dans sa chair. L’arrêt-buffet se réfère au plaquage au torse (buffet) qui stoppe l’attaquant sèchement.

C’est quoi… un​​ plaquage cathédrale

Lorsque le défenseur-plaqueur soulève les appuis de son adversaire puis le renverse jusqu’à lui faire passer les pieds par-dessus tête, on dit qu’il le “monte en cathédrale”. Plaquage dangereux (et illicite !) car les joueurs retombent sur le dos ou les cervicales.

C’est quoi… se faire la valise

Le demi de mêlée ramasse le ballon et part au ras du regroupement au nez et à la barbe de tous les gros scotchés sur le terrain. Il s’est fait la valise, on ne le reverra plus. Sinon, se prendre une valise, cela veut dire ça…

C’est quoi… une cuillère

Il s’agit, pour un adversaire dépassé par la vitesse d’un joueur, de le faire trébucher en accrochant d’une main et généralement en pleine extension, un genou, un pied, une cheville, un lacet, bref, tout ce qui traîne. C’est l’arme défensive de la dernière chance.

C’est quoi… une chistera

Faire une passe chistera consiste à faire passer le ballon dans son dos pour le faire partir du côté opposé du bras qui fait la passe, grâce à un geste d’avant vers l’arrière. En gros, une passe de la main droite qui part à gauche derrière le dos.

C’est quoi… une fourchette

Enfoncer ses doigts dans les yeux de l’adversaire d’un coup sec et précis comme pour enfourcher une pièce de viande trop cuite. Les auteurs de fourchette ne s’en vantent jamais et les victimes voient généralement trouble avant de voir rouge. La fourchette est l’offense au jeu la plus sévèrement punie.

C’est quoi… une cravate

C’est l’autre type de plaquage dangereux. La cravate est un plaquage haut, au niveau de la gorge, qui peut être puni d’un carton rouge selon les cas. Synonyme : la manchette. Pour rappel, on peut plaquer tout ce qui est en dessous des épaules, à condition de faire le geste de serrer l’adversaire, pas de lui mettre juste un coup d’épaule.

C’est quoi… un raffut

C’était l’arme spéciale de Jonah Lomu. Le “Big man” tendait son long bras vers l’adversaire et l’empêchait ainsi de le plaquer. Le raffut vise la poitrine, l’épaule et sert à se débarrasser du défenseur pour continuer sa course ou faire une passe avec la main libre.

C’est quoi… une oreille en chou-fleur

Un match de rugby qui ne laisse pas de traces est en général un match raté. Parmi les stigmates du combat, les oreilles en chou-fleur font office de Légion d’honneur. À force de frottements, le cartilage des oreilles gonfle et se déforme, donnant aux appendices auditifs l’allure du végétal. Seuls les joueurs participant à la mêlée risquent de se retrouver avec de telles esgourdes.

C’est quoi… un écran

Un écran au rugby, c’est une obstruction effectuée par un joueur qui passe devant un de ses coéquipiers porteurs du ballon et empêche ainsi l’adversaire de le plaquer.