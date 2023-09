Mondial 2023: Sexton, l'efficacité en trottinant, pour son retour en Vert

L'ouvreur de 38 ans (114 sélections) est entré au petit trot dans sa quatrième Coupe du monde, se replaçant en marchant ou trottinant lors de ses 66 minutes sur le terrain. Il en a quand même profité pour marquer ses seizième et dix-septième essais sous le maillot vert (40e et 62e) et réussir 7 transformations (sur 8 tentées).