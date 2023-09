Mondial de rugby: l'Irlande fait chuter le champion du monde sud-africain 13-8

Dans cette rencontre âpre où les défenses ont été mises à rude épreuve et dans un stade acquis à la cause du XV du Trèfle, les deux équipes n'ont pu marquer qu'un essai chacune, l'Irlande par Mack Hansen (33e) et les Boks par Cheslin Kolbe (50e).

Ces derniers pourront regretter les trois pénalités et la transformation manquées, par Mannie Libbok et Faf de Klerk. D'autant qu'en face Johnny Sexton, le meilleur marqueur de l'histoire du rugby irlandais, a passé une transformation et une pénalité pour sa 116e sélection à l'âge de 38 ans.

Au stade Pierre-Mauroy de Lille, l'Angleterre s'est de son côté offert un festival face au faible Chili, écrasé 71 à 0 avec 11 essais dont un quintuplé du seul ailier Henry Arundell.

Le retour de suspension aura été souriant et sans souci pour le capitaine Owen Farrell qui a échoué d'une unité à égaler Jonny Wilkinson comme joueur ayant inscrit le plus de points pour l'Angleterre (1.179).

Le jeune (20 ans) prodige Henry Arundell est lui devenu le troisième joueur à réussir un quintuplé dans un match de Coupe du monde, derrière l'historique sextuplé du Néo-Zélandais Marc Ellis, en 1995.

Le XV de la Rose, quasiment en quarts de finale désormais après cette trosième victoire, jouera son dernier match de poule le 7 octobre contre les Samoa.

Dans un Stadium de Toulouse acquis à sa cause, le Portugal est passé à une pénalité de sa première victoire dans un Mondial, face à la Géorgie qui a arraché le match nul (18-18).

Les "Lobos" de l'entraîneur français Patrice Lagisquet ont été rejoints sur un essai géorgien à la 78e minute, puis ont raté le coup de pied de la gagne à la dernière seconde.

Dans ce groupe C, deux des favoris pour les quarts de finale, le pays de Galles et l'Australie, sont opposés dimanche à Lyon.

Les résultats du jour:

(Groupe B) Irlande - Afrique du Sud 13 - 8

(Groupe C) Géorgie - Portugal 18 - 18

(Groupe D) Angleterre (bo) - Chili 71 - 0