Grâce à ce large succès bonifié, les All Blacks reprennent la deuxième place à leurs adversaires du soir, avec dix points, comme les Italiens, et trois points derrière la France, avant la dernière journée du groupe A qui verra les All Blacks affronter l'Uruguay jeudi et l'Italie défier la France vendredi.

Les Néo-Zélandais n'ont laissé aucun espoir à une faible Italie, se détachant très rapidement pour empocher le point du bonus offensif après seulement 22 minutes et inscrire au total 14 essais.

Les deux premiers de chaque groupe passent en quarts de finale.