Rugby : la Belgique accueillera le Portugal en ouverture du REC 2024 !

Un menu copieux, voir indigeste avec deux nations qui viennent de disputer les matchs de poule lors de la Coupe du monde en France. Si la Roumanie a pris des corrections face aux cadors que sont l’Irlande, l’Afrique du Sud et l’Écosse, le Portugal a, en revanche, séduit tous les observateurs avec des revers très honorables contre le pays de Galles et l’Australie. Mais surtout, ils ont séduit tout le monde et réussi à battre les Fidji lors du dernier match de poules. Un succès historique pour les hommes de Patrice Lagisquet qui réalisaient un immense exploit en s’imposant dans les tout derniers instants (24-23), signant ainsi leur première victoire dans un match de phase finale de Coupe du monde à quinze au point qu’à Lisbonne, pour le retour des héros, les supporters étaient venus en nombre pour les accueillir à l’aéroport. Un succès qui valait bien un accueil de champions. Pour le plus grand bonheur des intéressés, souriants et communiant avec le public.

Un match disproportionné entre la Belgique et le Portugal ?

L’an dernier, l’écart entre le Portugal et la Belgique était déjà devenu abyssal. Qu’en sera-t-il dans quelques mois ? Difficile de répondre à cette question mais les Diables Noirs devront présenter un effectif au complet avec tous les joueurs disponibles en Belgique ou évoluant à l’étranger sous peine de prendre vingt essais et de dépasser un écart de 100 points au décompte final. Bien sûr, ce n’est pas contre le Portugal que la Belgique devra assurer son classement et son maintien. L’adversaire principal sera, comme l’an dernier la Pologne et, dans une moindre mesure la Roumanie.

Bruxelles - Stade du Heysel: Belgique - Roumanie dans le cadre du Rugby Europe International Championships (JC Guillaume) ©JC Guillaume

L’édition 2024 du REC constitue en réalité la phase retour de l’édition 2023. La Belgique retrouve donc les mêmes adversaires. Après les trois matchs de poules, les deux premiers de chaque poule s’affronteront pour rappel dans des demi-finales croisées, les troisième et quatrième de chaque poule se rencontrant dans des demi-finales de bas de tableau. Avant les finales et matchs de classement pour déterminer les places de chaque nation.

Les hommes du nouveau coach Laurent Dossat entameront leur tournoi le 3 février avec la visite du Portugal et se rendront ensuite en Roumanie le 10 février pour terminer la phase de poule à la maison contre la Pologne le 17 février.