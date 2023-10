Une exposition originale et émouvante qui peut se découvrir jusqu’au dimanche 15 octobre dans la gare de Boistfort de 14 à 20 heures (avenue des Taillis, 2). Des coups de crayon de gueules improbables du rugby en passant par la ferronnerie, la peinture monumentale, la sculpture sur bois, les mouvements et la force propres au rugby, le travail sur l’image et l’information qu’elle transmet en passant par la macrophotographie au sens large sur de vieux objets, tous ont l’art et le rugby dans leurs gênes et c’est bien là l’essentiel pour ces artistes qui connaissent les nobles valeurs que ces mots véhiculent au plus profond des âmes. En pleine Coupe du monde chez nos proches voisins tricolores où le succès populaire est énorme, le moment était évidemment particulièrement bien choisi pour se découvrir ces artistes passionnés et passionnants quand ils content leur vie et leurs souvenirs sur les terrains de rugby du Royaume et d’ailleurs…

Rugby : quand les pinceaux, couteaux, crayons ou objectifs remplacent les crampons ©D.R.