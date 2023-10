La France, pays hôte, est le favori logique de ce Mondial. Les bookmakers lui accordent la cote la plus faible pour le titre suprême, ce qui se justifie par l’avantage qu’ont les Français de jouer devant un public acquis à leur cause, mais aussi par les excellents résultats récents des Bleus, vainqueurs du tournoi des VI nations en 2022 et seulement battus par l’Irlande cette année, après avoir dû affronter le XV du Trèfle à Dublin.

Mais voilà : le tirage au sort n’a pas été clément avec la France qui doit faire face aux champions du monde en titre sud-africains dès les quarts de finale.

Une finale avant l’heure

Toujours aussi redoutables que lors du mondial japonais, les Springboks possèdent la deuxième meilleure défense de la phase de poules… derrière la France. Si l'on ajoute l'Irlande (qui affrontera en quarts des Néo-Zélandais moins redoutables qu'ils ne l'ont déjà été), on tient là les trois principaux candidats au titre de champion du monde.

Tout le monde s’attend donc à un match musclé, pour ne pas dire fermé, entre Français et Sud-Africains. Un contexte dans lequel il est difficile de dégager un favori mais on peut penser que la France part avec une longueur d’avance dans un Stade de France surchauffé et avec le boost apporté par le retour de blessure d’Antoine Dupont.

Le demi de mêlée français est considéré comme le meilleur joueur du monde et il aura un rôle-clé dans les choix stratégiques qu’il amènera. Dans un match qui pourrait basculer sur une seule action, un seul coup de génie, Dupont sera attendu comme le messie. Tant pour son rôle dans l’occupation du terrain, avec son excellent jeu au pied, que pour ses choix en sortie de rucks ou son génie ballon en mains.

Le joueur de 26 ans sera clairement ciblé par ses opposants, qui le savent légèrement diminué physiquement. Mais il a l’expérience de l’élimination en quart de finale en 2019 (20-19 face au pays de Galles), dans un match qu’il avait déjà failli louper, et on serait plus étonné de le voir décevoir que briller.

Et puis, Dupont ne sera pas seul à porter son équipe. L’ailier Damian Penaud est l’actuel meilleur marqueur du tournoi avec six essais alors que l’arrière Thomas Ramos est le meilleur scoreur (61 points). Thibaud Flament (deuxième ligne), Grégory Alldritt (troisième ligne) ou Gaël Fickou (centre) font également partie des meilleurs joueurs du monde.

Si tous ceux-là parviennent à se sublimer, la tâche sera compliquée pour l’Afrique du Sud qui a surtout l’habitude de briller par son collectif et qui sera privée de Malcom Marx, le meilleur talonneur du monde. Un post ô combien important dans le secteur de la conquête, qui aurait pu permettre aux Springboks de venir titiller les hommes de Fabien Galthié.

Mais bien loin de tout ce que prévoit la théorie, c’est le terrain qui livrera ses vérités ce dimanche soir, sur le coup de 21 heures. Et on connaît toute la magie des matches à élimination directe…