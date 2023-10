Il y a 28 ans, l'Afrique du Sud remportait le Mondial de rugby à domicile: "Je sais ce que j’ai vu… une équipe de mecs gisant au sol, très malades"

Deux essais refusés et une montre en or

Nous sommes le 17 juin 1995 à Durban. La France et l’Afrique du Sud se disputent une place pour la finale de la Coupe du monde. Le terrain est gorgé d’eau. Il reste une minute et une poignée de secondes à jouer sur le terrain qui s’est alors transformé en parcelles de boue. Mêlée, introduction France. 19-15 pour les locaux, le 15 du coq est aux abords des 22 adverses. Abdelatif Benazzi est à la réception d’une chandelle en sortie de mêlée et s’en va inscrire l’essai qui prend alors des allures de victoire. Mais Derek Bevan, l’arbitre de la rencontre, n’est pas de cet avis-là. Le referee gallois va refuser, en cette funeste soirée de juin, deux essais à la France qui semblaient pourtant bien valables. Guy Accoceberry, ancien demi de mêlée du XV de France, blessé pour ce match, et qui avait été réquisitionné pour commenter le match sur les ondes de RMC se souvient : “J’ai pleuré au micro. Il y avait de la frustration, le vestiaire était abattu après le match. […] On n’avait pas l’impression d’avoir perdu face à plus fort que nous.” Tout en ajoutant que : “S’il y avait eu la vidéo, je pense qu’au moins un des deux essais refusés aurait été validé donc ça aurait pu changer le cours de match.” Richard Escot, journaliste de l’Équipe, se rappelle, lui, avoir vu le président de la Fédération de rugby sud-africaine, remettre une montre en or à l’arbitre lors du dîner de la cérémonie de clôture.

Des Néo-Zélandais empoisonnés ?

Dans cette édition 1995, les favoris, ce sont eux, les All Blacks. Rien ne semble pouvoir arrêter les champions en titre sur le chemin qui mène à la victoire. Le 145-17 infligé au Japon en match de poule ne fera qu’accessoiriser leur costume de méga favori au sacre. Comment stopper Jonah Lomu qui marche littéralement sur tous ses adversaires depuis le début de la compétition ? L’équation paraît insolvable pour les Boks à l’aube de la finale. Pourtant, ils parviendront tout de même à l’emporter. Mais Rory Steyn, ancien chef de la sécurité de Madiba pendant sa présidence, est venu ajouter de la controverse à ce succès, dans une interview accordée au New Zeland Herald en 2015 : “Je sais ce que j’ai vu… une équipe de mecs gisant au sol, très, très malades (en parlant des All Blacks). Il poursuit : “Je ne pense pas que ce soit la nourriture qui ait été empoisonnée, sûrement le café et le thé, possiblement l’eau.”

Il affirme toutefois que cette intoxication ne provenait pas de la Fédération sud-africaine mais plutôt des bookmakers : “Les cotes étaient largement en faveur des Blacks… et quelqu’un a voulu les niveler.”

La demi-finale entre la France et l'Afrique du Sud à Durban. ©AFP or licensors

Mort pour la nation ?

Des 15 titulaires sud-africains de la finale de 1995, ils ne sont plus que 11 toujours en vie. Quatre sont morts dans des circonstances à tout le moins troublantes. James Small et Chester Williams (seul homme noir de la sélection) tous deux décédés à 50 ans d’une crise cardiaque. Ruben Kruger à 39 ans d’une tumeur au cerveau et Joost van der Westhuizen qui a succombé à la maladie de Charcot à 45 ans. Si les suspicions de dopage semblent faire leur chemin, François Pienaar, capitaine emblématique de l’Afrique du Sud, assurait au magazine Stade 2 en 2015 : “Il n’y avait rien d’illégal, c’étaient des vitamines. Mais, plus tard, elles sont devenues interdites ; alors on a tout arrêté.”

La corbeille des polémiques n’a fait que s’emplir au fil des années, mais l’avancée historique qu’a permise le sacre des Boks en 1995 dépasse la sphère du ballon ovale. Et c’est bien ça le plus important.