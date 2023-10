”Des mecs frustrés” : Thomas Pesquet s’en prend aux mauvais perdants belges après la défaite de la France à la Coupe du monde de rugby

Un tweet qui n’est pas passé inaperçu auprès d’un internaute belge, qui s’est empressé de répondre à l’astronaute qu’ils avaient “tout simplement” assisté à un “beau match de rugby avec 2 bonnes équipes en place”. “J’ignorais que même en étant un astronaute français d’une certaine renommée. on pouvait être un (très) mauvais perdant”, a ajouté l’internaute belge. Et cela n’a pas plu à Thomas Pesquet… “Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui ne connaissent pas les règles, ça va bien là”, a écrit l’astronaute, “Personne parlait, en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c’était “un beau match avec 2 bonnes équipes” ? Et pourtant rien à voir niveau arbitrage. Sans déconner”.

Il a tout de même confié, à un autre internaute qui s’interposait, “adorer la Belgique” mais avoir simplement “du mal” avec “les types sur Twitter qui attendent depuis 2018 la première défaite française pour troller par pure aigreur”.