Samedi, les deux premiers quarts de finale de la Coupe du monde ont vu émerger deux nations de l’hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine en l’occurrence. Exit donc les deux premiers classés de leur poule respective avant les quarts. Deux nations rejointes dimanche par l’Angleterre, petit vainqueur des Fidji. Une première nation nordiste qui pouvait être rejointe en fin de soirée par la France si celle-ci venait à bout de l’Afrique du Sud.

Titanesque, il n’y a pas d’autre qualificatif pour donner corps au match immense que la Nouvelle-Zélande et l’Irlande ont livré samedi soir à Paris. Donnés favoris par d’aucuns, les Verts ont vu leurs rêves de dernier carré brisés par les éternels All Blacks. Efficaces et monstrueux en défense, la bande à Sam Cane assuré son billet pour les demi-finales (24-28) après une dernière séquence mythique, fierté contre fierté, et qui passera certainement à la postérité avec 37 temps de jeu que ne put conclure le quinze du Trèfle (24-28). Les rêves de l’Irlande se sont donc fracassés sur une montagne noire et au bout d’un quart de finale qui lui fut un terminus pour la huitième fois, après une défaite face aux Blacks comme une malédiction. Les hommes de Ian Foster avaient sans doute encore en travers de la gorge leurs deux tests perdus en 2022 des œuvres des Irlandais.

Dans un match sans grandes envolées et émaillé de nombreuses fautes de mains et d’imprécisions en tous genres, les Pumas se sont qualifiés non sans mal, au détriment d’une équipe galloise qui a pourtant mené la danse pendant plus d’heure et qui a craqué au cours du dernier quart d’heure. Les Argentins ont su imprimer leur grinta, ce mental de feu qui est leur marque de fabrique. Alors qu’ils avaient le match en mains, Dan Biggar et les Gallois se sont relâchés, multipliant les erreurs et les fautes pendant une période coupable de dix minutes durant laquelle ils encaissaient quatre pénalités consécutives via Emiliano Boffelli. Revenu à 17-19, le quinze du Poireau aurait pu l’emporter sur le fil mais le plongeon Louis Rees-Zammit restait un poil trop court. En revanche, l’interception de l’ouvreur argentin Nicolas Sanchez était, elle, parfaite pour sceller ce succès en forme de demi-surprise tant les Pumas avaient été laborieux pendant la phase de poules.

Enfin, dimanche, l’Angleterre n’a jamais vraiment tremblé face aux Fidjiens pour se qualifier pour les demi-finales même si les Fidjiens ont semé le doute jusqu’au terme de la rencontre (30-24), Owen Farrell passant le drop de la délivrance finale à deux minutes du terme avant un rush final fidjien aussi beau qu’inutile…