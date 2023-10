Le sujet que vous avez choisi : les Springboks sont-ils devenus les favoris pour le titre à la Coupe du monde de rugby ?

La semaine dernière, nous écrivions que le quart de finale France-Afrique du Sud était une finale avant l’heure, en précisant que l’Irlande était sans doute le troisième candidat au titre suprême. L’heure est au mea culpa : on a trop vite écarté les All-Blacks. S’ils arrivaient avec un statut d’outsiders dans ce tournoi au vu de leur forme des derniers mois, les Néo-Zélandais ont remis les pendules à l’heure avec toute leur expérience et un froid réalisme qui ont renversé les Irlandais.

L’affiche de la finale semble connue avant même que le week-end livre ses verdicts : il y a un monde d’écart entre les Blacks et des Argentins qui doivent leur place dans le dernier carré à un tirage au sort ultra-clément. Et on peut en dire autant concernant les Anglais, bien décevants jusqu’ici, qui vont avoir fort à faire pour écarter les Sud-Africains.

Mais on ne fera pas l’erreur d’y mettre notre main à couper. Les quarts de finale ont accouché de trois surprises sur quatre (seuls les Anglais l’ont emporté avec l’étiquette de favori théorique), preuve qu’un nouveau tournoi a commencé… et qu’il est bien plus facile de se montrer à la hauteur de l’événement quand on n’a plus aucune pression. Argentins et Anglais devraient donc jeter leurs dernières forces dans la bataille ce week-end, sans le moindre calcul.

À lire aussi

La force collective pour les Bocks, l’orgueil pour les Blacks

Pour sortir un favori d’un éventuel remake de la finale de 1995 (que vous avez peut-être vécue au travers du film “Invictus”), il faudra toutefois juger de ce que proposent les deux nations au cours des demi-finales. Les Blacks seront-ils capables de confirmer leur exploit des quarts, tant par le résultat qu’avec la manière ? De leur côté, les Sud-Africains possèdent le meilleur collectif de ce Mondial, les remplaçants du quart de finale face à la France l’ont rappelé en faisant la différence dans les vingt dernières minutes. Mais il s’agira de réussir à négocier ce statut de nouveau favori du tournoi après les éliminations conjuguées des Français et des Irlandais.

La Nouvelle-Zélande mène 33-26 (pour un nul) dans les confrontations directes. Mais ce sont bien eux qui auront une double revanche à prendre. D’abord sur le dernier match en date, qui s’était soldé par une lourde défaite 35-7 en test-match, le 25 août. Ensuite sur l’opposition la plus mythique entre les deux équipes : cette fameuse finale de 1995 remportée par les Boks sous les yeux de Mandela à Johannesburg (15-12). Et si Clint Eastwood s’est bien gardé de raconter dans Invictus que toute l’équipe des Blacks avait été empoisonnée à la veille du match, nul doute que la presse néo-zélandaise se chargera de le rappeler avant la finale programmée le 28 octobre au Stade de France. On en salive déjà.