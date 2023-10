Rugby : “En théorie, les All Blacks et les Springboks sont les favoris pour l’accession en finale…”

Pour analyser ces demi-finales, nous avons donné la parole à Gaspard Lalli, l’un des plus brillants ailiers du rugby belge de sa génération. “Je ne crois pas que cela sera un match facile pour les Blacks. Avec un tournoi en demi-teinte jusqu’ici, les Pumas vont certainement proposer leur meilleur rugby ce soir en adoptant une stratégie pour faire déjouer les hommes de Ian Foster qui ont dû puiser dans leurs réserves et gaspiller beaucoup d’énergie face aux Irlandais. Cela dit, c’est peut-être la dernière occasion pour les All Blacks de remporter un sacre mondial car, au niveau de la conception du jeu, la Nouvelle-Zélande a pris pas mal de retard par rapport aux nations du top mondial. L’approche du rugby au sein des Collèges n’a plus la même dimension depuis quelques années. Dans les rangs des jeunes éléments, l’aspect sportif n’est plus celui des décennies qui ont fait leur suprématie. Si l’on ajoute le manque d’argent au sein du rugby néo-zélandais, l’évasion des joueurs vers des contrées où les salaires sont plus attractifs ou encore les prises de position de la fédération ; cela me fait penser que c’est peut-être le moment ou jamais de soulever une quatrième fois le trophée Webb-Ellis…” Nettement plus serré devrait être le duel entre le XV de la Rose et les Boks : “Même si ces derniers sont sur une courbe ascendante, l’Angleterre reste une grande nation du rugby et sur une demi-finale, tout est possible…”