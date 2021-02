Sans doute commun au sein de l’Hexagone et même dans nos contrées, le patronyme Dupont rayonne, par contre, de mille feux au sein du quinze de France et suscite de plus en plus l’admiration de la planète ovale. Antoine de son prénom, le demi de mêlée des Tricolores, additionne les prestations de haut vol depuis quelques mois…