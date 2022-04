Malgré la pandémie qui a bouleversé le calendrier du sport amateur et donc du rugby, les championnats ont pu se dérouler dans des conditions optimales depuis quelques semaines sans trop de remises. Cela étant, la fédération avait pris les devants avant les fêtes de fin d’année en supprimant purement et simplement la Coupe de Belgique cette saison ainsi que les tournois de rugby à VII au printemps dans le but dégager des dates pour reprogrammer les matchs reportés.

Si les choses ne bougent plus, espérons-le, dans les semaines à venir, les trois dernières journées de D1 se dérouleront les 1er, 8 et 22 mai avec, dans la foulée, les demi-finales et finale de playoffs prévus respectivement les 29 mai et 4 juin.

Quant aux matchs de barrages pour le maintien/montée de D1/D2 et D2/D3 sont programmés le 4 juin. Enfin les finales des championnats ladies (D1, D4), U18 et U16 se dérouleront le 28 mai. En division 1, il reste donc trois journées de compétition avant les playoffs et le suspense perdure quant à la désignation du dernier qualifié pour le dernier carré. De même, la place de barragiste se jouera entre Frameries – qui tient la corde – et Liège, étant entendu que la phalange d’Audenarde a déjà son billet pour la relégation à l’échelon inférieur.

Pour éviter de défier le deuxième de D2 en barrages, Frameries a les faveurs du pronostic puisque les Borains se sont imposés (13-20) lors du match crucial au Stade de Naimette-Xhovémont à Liège et compte dorénavant un viatique de 13 unités sur son concurrent direct. Sachant que le club de la Cité Ardente doit encore accueillir des cadors comme l’Asub et Dendermonde et recevoir le Kituro, on voit mal comment il pourrait éviter la place de barragiste. Dans le haut du tableau, La Hulpe (71 points) et Soignies (63) sont d’ores et déjà qualifiés mathématiquement pour le dernier carré.

Seul persiste le suspense pour connaître le club qui aura l’avantage du terrain en playoffs. Avec 55 unités, l’Asub Waterloo a pratiquement son billet en poche. Le dernier billet pour les playoffs se jouera entre Dendermonde (51) et le Kituro (44). Les Schaerbeekois ont pris un ascendant moral le week-end dernier en prenant la mesure des Flandriens au complexe Wahis (23-18) en décrochant la timbale en toute fin de match et possèdent toujours une rencontre de moins au compteur. Tout reste donc possible entre les deux clubs dans la lutte pour le dernier ticket des playoffs.

En D2, à trois journées de la fin, le Coq Mosan a pratiquement le titre en poche (55 pts) et compte 10 et 11 points d’avance sur le duo des poursuivants : le BUC (45) et Louvain (44). Les Liégeois prendront plus que certainement la place d’Audenarde parmi l’élite. Pour la place de barragiste, vraisemblablement contre Liège, la lutte s’annonce intense jusqu’au dernier coup de sifflet. Les points précieux décrochés le week-end dernier par le BUC sont précieux d’autant que le calendrier nous réserve une opposition entre les deux clubs lors de la dernière journée de championnat le 22 mai…