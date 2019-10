L'Afrique du Sud a complété le tableau des demi-finales de la Coupe du monde de rugby grâce à une victoire 3-26 contre le Japon, dimanche à Yokohama.

Les Springboks ont mis fin au rêve des Nippons, sortis premiers de la poule A après quatre succès aboutis.

Les Sud-Africains ont bien entamé la rencontre avec un rapide essai signé par l'ailier Makazole Mapimpi (4e). Pour le premier quart de finale de leur histoire, les 'Brave Blossoms' ont tenté de faire parler leur agréable jeu de courses rapides et de basculements. Grâce à une pénalité transformée par Yu Tamura, le Japon est rentré aux vestiaires avec un déficit de deux points (3-5), tout restant possible. Se reposant sur son expérience, sa profondeur de banc et sa science tactique, l'Afrique du Sud a peu à peu pris le dessus sur les Japonais, notamment grâce à trois pénalités de Pollard (3-14). Peu après l'heure de jeu, les Boks ont signé un essai incroyable de puissance collective. A la suite d'un travail énorme de ses avants, sur près de 50 mètres, Faf de Klerk a fini entre les poteaux (3-21, 66e). Le virevoltant Mapimpi a ensuite donné au score son allure définitive (3-26). Les Sud-Africains défieront dimanche prochain en demies le Pays de Galles, tombeur in extremis de la France en début de journée (20-19). Samedi, la première demie verra la Nouvelle-Zélande affronter l'Angleterre.