On le redoutait depuis quelques jours. Les Diables Noirs ne se rendront pas en Roumanie le 1er novembre pour y disputer le dernier match capital dans l'optique du maintien en Rugby Europe Championship. C'est la seconde fois que la rencontre est reportée en raison de la pandémie. À l'instar de certains autres pays européens, la Roumanie a décidé lundi de fermer bars et restaurants. Frédéric Cocqu. le sélectionneur national a précisé que Rugby Europe avait pris une décision logique pour la santé de tous même si tous les acteurs préparaient ce rendez-vous avec la plus grande minutie.



Pour mémoire, si les Diables Noirs s'imposaient ou décrochaient le point de bonus défensif en Roumanie, ils assuraient automatiquement leur maintien au plus haut niveau. Dans le cas contraire, ils devraient passer par un match de barrage face aux Pays-Bas pour rester dans l'antichambre du Six Nations.



Le match pourrait éventuellement être disputé début décembre en fin de fenêtre internationale ou en janvier, pour autant que le prochain Rugby Europe Championship 2021 puisse avoir lieu. In fine, les instances européennes pourraient aussi décider qu'il n'y ait pas de montant et descendant au terme de la saison actuelle qui devait se clôturer en mars dernier. Toujours est-il que ce nouveau report n'arrange pas les affaires des Diables Noirs qui, contrairement à d'autres nations comme l'Espagne ou la Géorgie, sont privés de match de haut niveau.