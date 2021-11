Qui aurait pu prédire qu’une brindille, ayant fait ses armes dans les rangs des équipes de jeunes de l’Asub Waterloo, se retrouve quinze ans plus tard sur la pelouse du Stade de France avec une première titularisation et un essai au bout de quelques minutes seulement ? Peu de monde assurément. Et la belle aventure persiste puisque Thibaud Flament, floqué du no 20, sera sur le banc des Tricolores qui défieront les All Blacks ce samedi soir.

D’aucuns diront qu’on ne fait que deviner le rugby en regardant les jeunes pousses d’un club. Le port d’un casque à la manière des grands ou un maillot trop ample trahissent quelques références captées devant la télévision. Et puis doucement, les défis s’engagent pour la possession d’un ballon informe qui se transforme en trésor incomparable. Comme un rugby de copains avec ses règles fluctuantes et ses limites tracées à l’infini. Voilà qu’avec un ballon au bout des doigts, d’instinct, Thibaud Flament comprend qu’il est possible de s’émanciper. D’exister. Exister pour soi, en soi et dans le regard des autres…