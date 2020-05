Le coach tricolore ne laissera que de bons souvenirs après six années passées à la tête des Diables Noirs avec des succès retentissants contre l’Allemagne, la Russie ou l’Espagne.

Tronquée et anticipée par la pandémie que nous connaissons, la fédération belge a communiqué jeudi que c’était la fin de la belle aventure entre Belgium Rugby et le Français Guillaume Ajac, mentor des Diables Noirs depuis près de six ans après avoir été à la tête des U19. Il reprit les commandes des Diables Noirs en 2014 qui signèrent dans la foulée neuf succès en dix matches en Rugby Europe Trophy avec à la clé la remontée en Rugby Europe Championship, la compétition la plus relevée sur le Vieux Continent derrière le Tournoi des Six Nations. Avec des résultats contrastés, les Diables Noirs parvinrent à se maintenir au plus haut niveau sous son égide.