Les fédérations francophones et néerlandophones, via un communiqué conjoint, ont décidé ce lundi après-midi de suspendre les championnats dans toutes les catégories d’âge et ce jusqu’en janvier 2021. Au vu des récentes décisions du comité de concertation, les entraînements des U14 jusqu’aux vétérans sont interdits et ce jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. La pratique sportive est cependant autorisée et encouragée.

Sur base des ces informations, les dirigeants des deux fédérations ont estimé qu'il était dès lors impossible d’envisager de reprendre la compétition en 2020. En fonction de la date de reprise des entraînements avec contacts, Belgium Rugby, la ligue francophone et Rugby Vlaanderen décideront de la reprise des championnats.

"C’est une situation difficile pour nous tous. Mais la pratique du sport n’est pas interdite. Certes, ce n’est plus en groupe mais nous avons, au sein de la fédération, des ligues et des clubs, d’excellents directeurs sportifs, préparateurs physiques qui pourront aider l’ensemble de la communauté rugby à rester en forme tout en respectant les règles du confinement", a déclaré Salvatore Zandona, président de Belgium Rugby.

"Il est difficile de devoir annoncer la remise des championnats à 2021. Mais nous avons, depuis le début, pris nos responsabilités. En sachant que les entraînements pourraient au mieux reprendre le 14 décembre prochain, il serait irraisonnable de reprendre directement les championnats", ajoute Frank Michiels, président de Rugby Vlaanderen.

"Nous sommes ravis que les plus jeunes puissent poursuivre leurs entraînements mais au vu des conditions sanitaires, nous prolongeons notre décision du 13 octobre dernier et reportons également les compétitions des moins de 12 ans à janvier 2021", déclara, in fine, Séverine Brabander, présidente de la ligue francophone.