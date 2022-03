La Belgique a de nombreux atouts pour confirmer le succès face à la Pologne.

Après leur démonstration samedi dernier face aux Polonais, les Diables noirs ont leur destin entre leurs mains pour retrouver dès aujourd’hui le Rugby Europe Champinship (l’antichambre du Tournoi des Six Nations), quelques mois après avoir été battus de justesse en match de barrages par les Pays-Bas.

Le revers encouru en Suisse, il y a deux semaines, n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir même si tout ne fut pas parfait face à la Pologne et notamment en touche. Cela dit, on avait retrouvé de la hargne et de l’envie au sein des Diables noirs. Une défense solide conjuguée à quelques belles envolées au niveau des trois-quarts justifièrent finalement les 30 points d’écart au marquoir, face au plus sérieux opposant du Rugby Europe Trophy.