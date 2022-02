La Belgique gagne sans jouer : trop de cas Covid au sein du XV ukrainien Rugby Thierry Weber La Belgique devait retrouver le chemin des terrains, samedi au stade Nelson Mandela, face à l’Ukraine dans le cadre de leur premier match en Rugby Europe Trophy, consécutif de la rétrogradation du Six Nations bis suite au revers concédé contre les Pays-Bas en match de barrages. © Belga

La réglementation de Rugby Europe est très claire dans la mise en œuvre du protocole sanitaire et communique “que l’équipe d’Ukraine a identifié un nombre élevé (9) de cas positifs de Covid parmi les membres de son équipe. Ces cas empêchent l’Ukraine d’aligner une équipe ce week-end.” Suivant les règles en la matière, Rugby Europe précise que le résultat du match se solde par un forfait pour l’équipe nationale ukrainienne avec le score de 28-0 en faveur de la Belgique. La Belgique s’adjuge donc les cinq points (comme une victoire bonifiée) avant de se rendre en Allemagne le 19 février. Les Diables noirs enchaîneront ensuite par un déplacement en Suisse le 12 mars avant d’accueillir la Pologne, sans doute le match décisif, une semaine plus tard et de clôturer le Tournoi en Lituanie le 26 mars. Ironie de l'histoire, la Belgique avait hérité il y a un an d'un forfait contre la Roumanie pour les mêmes raisons et précipité sa relégation à l'échelon inférieur...



Joint mercredi soir après l'entraînement du groupe, Frédéric Cocqu, le T1 des Diables Noirs, ne cachait pas sa déception. "On aurait voulu jouer ce match. Il était important pour nous de tirer un trait sur le revers concédé face aux Bataves et d'offrir une première victoire à nos supporters ce samedi au Mandela. D'un point de vue comptable, c'est une bonne affaire mais sportivement, cela modifie nos plans puisque nous ne pouvons pas débuter ce nouveau challenge en Belgique. Pour ce qui est de la logistique, nous maintenons les entraînements prévus cette fin de semaine et nous nous adapterons la semaine prochaine pour combler la perte de références du match avorté contre les Ukrainiens avant d'entamer le Tournoi sur le sol allemand dans dix jours. La communion avec le public, ce sera pour la visite de la Pologne dans six semaines."