Hier, au Japon, les All Blacks ont pris la 3e place de la Coupe du monde de rugby en gagnant la petite finale contre le Pays de Galles 40-17.

Si les All Blacks ont clairement dominé leurs adversaires, un d'eux a tout de même ramassé une déculottée. Anton Lienert-Brown, centre remplaçant, a perdu son short dans les derniers instants de la rencontre.

Après avoir manqué son plaquage, l’ailier gallois, Hallam Amos, n'a pas voulu laisser filer le Black et est resté accroché à son short. Résultat, tous le Stade Ajinomoto de Tokyo et la réseaux sociaux ont aperçu son fessier.





Depuis les fesses à l'air de Anton Lienert-Brown tournent sur la toile.

La Nouvelle-Zélande, double tenante du titre, avait été éliminée par l'Angleterre en demi-finales (19-7) samedi dernier. Première défaite des All Blacks en Coupe du monde depuis 2007. Le Pays de Galles avait pour sa part été privé de finale par l'Afrique du Sud, qui avait battu le XV au Poireau 19-16 dimanche.