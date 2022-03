Dans un Stade de France chauffé à blanc, les Tricolores savaient à quoi s’en tenir avant de défier le XV de la Rose dans la quête de la victoire, synonyme de Grand Chelem, le premier depuis 2010. Une éternité pour les Bleus de Fabien Galthié.

La France devait battre absolument l’Angleterre puisque l’Irlande avait mis la pression en disposant comme attendu de l’Écosse (26-5) à Dublin. Les Verts étaient propulsés provisoirement en tête du classement. Une défaite irlandaise aurait pu offrir le titre aux Bleus avant même qu’ils ne foulent la pelouse du Stade de France, mais le XV du Trèfle a rempli sa part du contrat pour entretenir le suspense jusqu’au bout en s’adjugeant au passage la "Triple Couronne", titre honorifique que se disputent chaque année dans le Tournoi les quatre nations d’outre-Manche.

Nos confrères du journal "L’Équipe" s’étaient lancés samedi matin en affichant une opération Grand Chelem en titre de sa "Une" tout en se projetant déjà vers l’infini et même au-delà avec le viseur réglé sur la quête de la couronne mondiale en 2023 qui se déroulera sur le sol français. Mais soyons certains que Springboks et All Blacks vendront chèrement leur peau avant d’offrir le sacre suprême aux Français…

Le message avait été visiblement bien lu et reçu par les Bleus qui ne mirent qu’un petit quart d’heure pour planter le premier essai via deux interventions de Villière avec un Fickou saisissant le rebond favorable pour aplatir en coin (8-0). Trois pénalités plus tard (11-6), le XV de France restait à portée de fusil des Anglais avant la pause mais Cros trouva l’ouverture pour son premier essai international (18-6). Le Grand Chelem commençait à se préciser sauf que Steward ramenait les Anglais dans le match à 18-13. Et puis survint l’éclair d’Antoine Dupont, comme souvent (25-13), pour délivrer définitivement la France à vingt minutes du terme et mettre fin à douze ans de disette !