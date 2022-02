Si les supporters belges ne pourront pas retrouver les Diables noirs ce samedi face à l’Ukraine, contrainte de déclarer forfait pour cause de Covid, ils pourront se délecter en fin d’après-midi de l’affiche de la journée du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Irlande à Paris. D’aucuns, à l’aube de l’édition 2022, avaient prédit que le Crunch entre la France et l’Angleterre dans un gros mois s’apparenterait sans doute à la finale de la compétition. Mais en deux heures, la donne a changé, la semaine dernière, en ouverture du Tournoi avec le revers justifié du XV de la Rose à Murrayfield.

(...)