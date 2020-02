Vilipendée par certains journalistes tricolores après le revers au Portugal, la Belgique a répondu avec force et honneur sur le terrain.

Non, les Belges ne sont pas des cons en référence à l’article de notre confrère français du site web Le Rugbynistère qui s’est octroyé le droit d’écrire que “les Belges sont cons parce que c’est du rugby et cela pourrait être aussi le cas des Portugais”. Oui, il a écrit qu’il n’emploierait pas “la passe de maçon pour les Portugais” et que “les Belges sont chauds comme des baraques à frites”… Mais il l’a tellement laissé sous-entendre au travers de sa diatribe que cela en devenait écœurant au fil des lignes de sa prose aux relents nauséabonds.

La plus belle des réponses des Lusitaniens et des Belges, c’est d’avoir apporté une cinglante réponse sur le terrain, les premiers en donnant une leçon aux Roumains et, les seconds en infligeant aux Russes une “remontada” exceptionnelle qu’ils ne risquent pas d’oublier de sitôt lors de la deuxième journée du Rugby Europe Championship.

Meurtris dans leur chair après le revers concédé au Portugal et conscients qu’ils étaient en partie passés à côté de leur match, les Diables Noirs ont entamé le deuxième volet de leur championnat de façon tonitruante. Face à une phalange russe qui restait sur une honnête Coupe du monde, les hommes de Guillaumes Ajac prirent l’ascendant dès les premières minutes pour ensuite laisser l’initiative à leur hôte qui prit confiance au fil des minutes pour planter deux coups de poignard dans la défense belge. Et prendre un avantage conséquent au marquoir après une demi-heure de jeu (0-12) malgré la sortie de leur demi d’ouverture.

Alan Williams sonna le vent de la révolte en passant une pénalité (706 points en carrière à cet instant du match) à l’approche de la pause avant que Jean-Maurice Decubber ne serve Thomas Dienst qui déposa l’ovale entre les perches (10-12). Conter la suite de la rencontre, ce fut comme faire l’apologie du lexique rugbystique ou comment faire voler en éclats la défense russe en dissertant sur l’abc du ballon porté ou la puissance d’un maul où les hommes étaient liés dans la sueur et dans le sang pour déposer le cuir en terres saintes.

Dans une seconde période de référence, nul déchet technique ne vint troubler la marche en avant… des avants pour donner au score des allures de tragédie grecque dans le chef des Russes, médusés par tant d’abnégation. Le même scénario se répétait à l’envi via Jadot, Berger et consorts au point que les Diables Noirs, même en infériorité numérique suite au carton jaune de Julien Massimi, parvinrent à inscrire un cinquième essai.

Non content de prendre les quatre points de la victoire, la Belgique pouvait s’enorgueillir du bonus offensif. Avec six points au compteur, la Belgique venait de réaliser un grand pas vers le maintien dans l’antichambre du Six Nations. De son côté, le Portugal a battu la Roumanie (22-11). Ce dimanche, l’Espagne accueille la Géorgie.