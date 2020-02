En ouverture du Rugby Europe Championship, face au Portugal, un concurrent direct dans la course au maintien, la Belgique a dû se livrer à une course-poursuite pendant 80 minutes pour se contenter, in fine, du bonus défensif. Un point qui sera peut-être salvateur au décompte final.

À la condition évidemment de créer l’exploit lors de la réception des Russes et des Espagnols. Samedi prochain au stade Fallon contre la Russie, les Diables Noirs auront une belle carte à jouer d’autant qu’au sortir d’un bon Mondial, le quinze russe s’est pourtant lourdement incliné à domicile face à l’Espagne (12-31). Sous la grisaille de l’Estádio Universitário de Lisbonne, malgré une généreuse possession de l’ovale et une solide emprise du pack sur leur adversaire, les hommes de Guillaume Ajac payèrent comptant deux incursions des Portugais dans nos vingt-deux, au quart d’heure et fin de première armure (14-0).

Un score à la pause qui ne pouvait plus permettre aux nôtres de tergiverser dès la reprise des débats. Message reçu cinq sur cinq par les Diables qui mirent d’emblée la pression sur les avants lusitaniens avec l’apport bénéfique des changements opérés par le staff à la pause et les entrées au jeu de Thomas De Molder et William Van Bost. Sur un ballon porté, la Belgique plaçait une première banderille, histoire d’ébranler la confiance portugaise. Le match était relancé et malgré une pénalité concédée dans la foulée, les Diables remettaient le couvert en déposant le cuir en terres promises (17-14).

Le doute commençait à s’installer au sein des troupes de Patrice Lagisquet, l’ancien international tricolore ; la preuve par la pénalité convertie à vingt minutes du terme par Alan Williams (17-17). Las, sur des points de détail et un arbitrage approximatif, les Belges concédèrent deux pénalités, se contentant du bonus défensif (23-17).

Pour son entrée en lice dans le tournoi, la Géorgie a déroulé son rugby en battant la Roumanie 41-13.