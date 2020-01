Du résultat de ce déplacement dépendra grandement la survie des Diables noirs.

Les Diables noirs entament ce samedi leur campagne 2020 du Rugby Europe avec le déplacement au Portugal, ce samedi, avant d’enchaîner, une semaine plus tard, par la réception de la Russie.

Si la Belgique a mené la vie dure aux Russes il y a deux ans, ce match à Lisbonne est déjà déterminant dans la perspective de la lutte pour le maintien dans l’antichambre du Six Nations.

En précisant d’emblée que l’équipe que les hommes de Guillaume Ajac avaient battue en match de barrage (mai 2017) ne ressemble plus guère à celle qu’ils vont défier à Lisbonne. Le T1 des Diables, qui a emmené une sélection de 30 joueurs pour les deux premières échéances, est on ne peut plus explicite quand il évoque les capacités des Portugais.

"Par définition, l’équipe qui remporte le Rugby Europe Trophy défie le 5e classé du Rugby Championship. Donc, le challenge est ardu puisque nous affrontons le champion sortant du Trophy sur ses terres Mais le groupe a coché ce rendez-vous depuis des lustres et n’ignore pas l’importance de l’enjeu même s’il y aura encore de gros points à prendre à domicile contre la Russie et l’Espagne."

Il n’empêche que ce match dictera sans doute la suite de la compétition.

"Oui, et ce ne sera donc pas une mince affaire car les Portugais ont procédé à pas mal de changements au sein de leur staff pendant la période estivale en rappelant nombre de joueurs ‘français’ dont certains évoluent en Top 14. Ce qui renforce leur capacité à se sublimer en se basant sur une première ligne particulièrement solide. Depuis trois ans, le groupe a pris de l’expérience à tous les niveaux. Nous devrons être prêts dès le coup d’envoi pour ne pas leur donner trop de confiance. De notre côté, les joueurs ont hâte de commencer cette campagne, mais devront cependant pallier les absences des Jens Torfs, Charles Reynaert, Jean-Baptiste De Clercq et Guillaume Piron."