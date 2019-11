Le prince Harry, duc de Sussex, transmettra samedi à l'équipe d'Angleterre de rugby un message d'encouragement rédigé personnellement par la reine Elizabeth II et diffusé vendredi sur le compte Twitter de la famille royale britannique (@RoyalFamily).

La finale de la Coupe du monde de rugby opposera samedi à Yokohama, au Japon (10h00 heure belge) l'Angleterre à l'Afrique du Sud, dans un remake du Mondial 2007, que les Springboks avaient remporté en 2017. Le prince Harry, passionné de rugby et par ailleurs parrain de la Fédération anglaise de rugby (RFU), assistera à la rencontre au Japon. Il transmettra à cette occasion à l'équipe un message d'encouragement de la reine Elizabeth II, adressé au sélectionneur Eddie Jones et aux joueurs du XV à la Rose.

"Vos performances durant le tournoi ont ravi les supporters et inspiré de nombreuses personnes à travers le pays. J'envoie mes félicitations à l'équipe anglaise et aux staffs de direction et de gestion, d'avoir atteint la finale de la Coupe du monde de rugby 2019, ainsi que mes meilleurs voeux de succès pour un match mémorable", déclare la Reine dans un communiqué rédigé depuis Buckingham Palace.

Les Anglais ont créé la sensation en éliminant les All Blacks, doubles tenants du titre, samedi dernier en demi-finales (19-7), infligeant à la Nouvelle-Zélande sa première défaite en Coupe du monde depuis 12 ans. Le lendemain, l'Afrique du Sud s'est hissée en finale en battant le Pays de Galles dans une rencontre plus serrée (19-16).