Le public sera autorisé sans limitation dans les stades néo-zélandais samedi lors de la reprise du championnat de Super Rugby, organisé dans une version à taille réduite, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Nous sommes incroyablement fiers, et reconnaissants, d'être la première compétition sportive professionelle au monde en position de permettre à nos équipes de jouer à nouveau devant leurs fans", a déclaré le patron de New Zealand Rugby Mark Robinson.

Le Super Rugby Aotearoa est une version resserrée du Super Rugby qui opposait des franchises de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Argentine et du Japon avant sa suspension prématurée en mars à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le championnat Super Rugby Aotearoa ne rassemblera que les cinq franchises néo-zélandaises et se veut un substitut temporaire à la compétition internationale.

Elle débute samedi soir avec le choc à Dunedin, sur l'île du Sud, entre la franchise locale, les Highlanders, et les Chiefs de Hamilton.

De nombreuses compétitions sportives ont repris dans le monde entier, mais la plupart l'ont fait soit à huis clos, soit avec un nombre limité de spectateurs.

Le championnat Super Rugby Aotearoa devait initialement reprendre sans spectateurs, mais le gouvernement néo-zélandais a annoncé lundi la levée des restrictions dans le pays grâce aux succès enregistrés dans la lutte contre l'épidémie.

Les autorités ont ainsi annoncé que la Nouvelle-Zélande ne comptait plus aucun cas actif. L'archipel du Pacifique Sud, qui compte une population de cinq millions d'habitants, a dénombré 1.154 cas confirmés et 22 décès. Plus aucune nouvelle contamination n'a été recensée depuis 17 jours. Cela faisait une semaine qu'il n'y avait plus qu'un seul cas actif.

.